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13:15, 16 июня 2025Экономика

Песков оценил слова Орешкина об исчерпании модели роста России

Песков назвал мнение об исчерпании модели роста России созвучным словам Путина
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Михаил Синицын / POOL / РИА Новости

Слова заместителя администрации президента Максима Орешкина об исчерпании модели экономического роста России не противоречат тому, что говорит глава государства Владимир Путин. Таким образом интервью чиновника оценил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По его словам, если анализировать выступления Путина, и в первую очередь экономическую часть этих выступлений, то можно найти много созвучного этому тезису.

«Существуют разные точки зрения по нюансам, экономический блок и правительства, и администрации ведет очень живые дискуссии. Но безусловно такое общее понимание есть», — заключил Песков.

Орешкин в интервью изданию «Эксперт» объяснил, что в прошлые годы экономика росла за счет задействования спящего потенциала, в первую очередь, речь идет о кадровом и производственном ресурсах. Но теперь Россия сталкивается с рекордно низким уровнем безработицы, а загрузки существующих мощностей очень высоки, поэтому на движение в том же направлении рассчитывать не приходится.

Представитель Кремля подчеркнул, что для продолжения развития нужны организационный и технологический рывки, и придется сделать следующий шаг не вперед, а вверх.

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