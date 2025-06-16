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01:18, 16 июня 2025Мир

Спрогнозирована новая гонка ядерных вооружений

Аналитики SIPRI спрогнозировали новую гонку ядерных вооружений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Гонка ядерных вооружений постепенно набирает обороты, и сопряженные с ней риски будут более разнообразными и серьезными, чем в эпоху холодной войны. Такой прогноз сделали аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), передает РБК.

Как заявили аналитики, в отличие от XX века, теперь важную роль в гонке вооружений играют возможности стран в киберпространстве, космосе и океане. При этом определить лидера гонки гораздо сложнее. Кроме того, в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке возобновились дискуссии о покупке ядерного оружия.

Всего эксперты выделили три тренда в этой сфере: модернизация ядерных арсеналов, изменение ядерных доктрин ряда стран, а также расширение практики совместного использования ядерного оружия.

В апреле секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу заявил, что мир стоит на пороге нового этапа гонки вооружений после появления гиперзвукового оружия. По его словам, гонка вооружений никогда не прекращалась, а лишь перерастала в новое качество с каждым следующим ее этапом.

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