Активисты «Русской общины» толпой приехали к жителю Оренбурга и угрожали ему

Угрозы активистов «Русской общины» жителю Оренбурга сняли на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале движения.

На кадрах группа мужчин обступила россиянина. Один из них — активист в солнцезащитных очках — сообщает о цели их приезда. Оренбуржцу предлагают извиниться «перед стариками». «Еще раз мы услышим, что ты эту семью или детей оскорбил (...), и с тобой разговаривать по-другому уже никто не будет», — сказали ему.

«Русская община» утверждает, что извинения на видео заставили принести мужчину, который оскорбил отца участница специальной военной операции (СВО). Также движение опубликовало благодарность некоего человека за защиту отца. Мужчина называет себя участником СВО, однако его лицо размыто, обстановка также не позволяет сделать однозначный вывод о его нахождении на передовой.

Ранее во Всеволжске «Русская община» штурмом взяла квартиру, что привело к пожару. Жертвой пожара стал один человек, после этого деятельностью активистов заинтересовались органы прокуратуры.