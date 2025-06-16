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19:37, 16 июня 2025Бывший СССР

В Белоруссии высказались об ударах по ядерной инфраструктуре Ирана

МИД Белоруссии: Удары по ядерной инфраструктуре Ирана представляют угрозу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Максим Рыженков

Максим Рыженков. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Удары по ядерной инфраструктуре Ирана со стороны Израиля представляют угрозу региональной и международной безопасности. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на встрече с иранским послом в Минске Алирезой Санеи, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что силовой сценарий конфликта представляет серьезную угрозу для региональной и международной стабильности и безопасности, особенно в связи с нанесением ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, находящейся под контролем МАГАТЭ», — говорится в заявлении.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна может предпринять более жесткие шаги, если США не остановят действия Израиля. По его словам, в таком случае Иран будет вынужден более жестко отвечать на атаки со стороны Израиля.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. В Тель-Авиве причиной атаки на страну назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

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