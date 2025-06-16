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16:33, 16 июня 2025Мир

Иран поставил ультиматум США по Израилю

Пезешкиан: Иран предпримет более жесткие шаги, если США не остановят Израиль
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран может предпринять более жесткие шаги, если США не остановят действия Израиля. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.

«Если США не сдержат сионистский режим, Ирану ничего не останется, кроме как отвечать [на атаки] еще более жестко», — сказал политик.

Ранее Пезешкиан заявил, что Иран не получит ядерное оружие и не будет стремиться к его созданию. «Любому, кто занимает позицию, не соответствующую этой политике, не место в политике Исламской Республики Иран», — отметил он.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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