Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:26, 16 июня 2025Моя страна

В России придумали по-новому использовать заключенных для пользы обществу

Заключенные начнут выращивать огурцы в читинской колонии № 3
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Использовать заключенных по-новому для принесения пользы обществу придумали в читинской колонии №3. Как пишет «Российская газета», их подключат к выращиванию огурцов прямо в здании колонии.

Уже в этом сезоне здесь рассчитывают собрать около тонны огурцов. При этом ИК-3 официально заключила контракт на поставку овощей для внутрисистемных нужд. Также уточняется, что выращенный здесь урожай отвечает требованиям Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Следить за тем, чтобы урожай взошел и в целом за его состоянием будут двое осужденных, которым за это положена зарплата.

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг популярный миф о салате из помидоров и огурцов. Он отметил, что мнение, что помидоры и огурцы в салате нейтрализуют пользу друг друга — это не более чем заблуждение

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Седа Сулейманова покинула Чечню из-за принудительного брака и пропала после возвращения силой. Теперь ее объявили в розыск

    С россиян захотели брать больше денег за воду не по счетчикам

    Россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в Сети

    В Подмосковье загорелся многоэтажный дом

    Глава ЕК предложила надавить на Россию ради «реального перемирия»

    Пугачеву упрекнули в молчании на фоне ударов Израиля по Ирану

    В России заявили о «закрытии вопроса» после слов главы РПЦ о мусульманах и их противниках

    Москалькова раскрыла категории вернувшихся из плена россиян

    Минобороны России назвало число готовых к передаче Украине тел бойцов ВСУ

    Завершился обмен телами по стамбульским договоренностям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости