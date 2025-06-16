«Известия»: В России заработал рейтинг уровня трудоустройства выпускников

В России заработал национальный рейтинг уровня трудоустройства по завершении обучения в образовательных организациях, пишут «Известия».

По информации издания, инструмент позволяет оценить востребованность на рынке труда людей, которые получили высшее или среднее специальное образование, по сравнению с выпускниками других заведений.

В рейтинге отображаются только реальные достижения выпускников — через два года после окончания и их медианную зарплату. За его пределами находятся оценки научного вклада вузов и колледжей, качество студенческой жизни.

Ранее стало известно, что абсолютное большинство (69 процентов) опрошенных в РФ соискателей считают важнейшим стимулом работать максимально продуктивно ощущение того, что они являются ценными работниками, выражающееся в том числе в заработной плате.