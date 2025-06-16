Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:10, 16 июня 2025Россия

В России заработал рейтинг уровня трудоустройства выпускников

«Известия»: В России заработал рейтинг уровня трудоустройства выпускников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В России заработал национальный рейтинг уровня трудоустройства по завершении обучения в образовательных организациях, пишут «Известия».

По информации издания, инструмент позволяет оценить востребованность на рынке труда людей, которые получили высшее или среднее специальное образование, по сравнению с выпускниками других заведений.

В рейтинге отображаются только реальные достижения выпускников — через два года после окончания и их медианную зарплату. За его пределами находятся оценки научного вклада вузов и колледжей, качество студенческой жизни.

Ранее стало известно, что абсолютное большинство (69 процентов) опрошенных в РФ соискателей считают важнейшим стимулом работать максимально продуктивно ощущение того, что они являются ценными работниками, выражающееся в том числе в заработной плате.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран раскрыл сроки завершения операции против Израиля

    Назван возможный виновник массового ДТП во Владимирской области

    После ДТП с тремя жертвами во Владимирской области возбудили дело

    Раскрыта цель израильских атак по Ирану

    Пушилин объяснил мотивы удержания Часова Яра ВСУ

    Москвичам рассказали о погоде в понедельник

    Названы главные вызовы для мировой экономики

    Глава российского региона раскрыл последствия массированной атаки ВСУ

    В Кремле признали исчерпание модели роста экономики России

    Боец ВС России рассказал об обвале фронта ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости