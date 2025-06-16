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15:26, 16 июня 2025Ценности

Витрина с драгоценностями упала на россиян

Витрина с драгоценностями Sunlight упала на россиян в Санкт-Петербурге
Екатерина Ештокина

Витрина с драгоценностями Sunlight упала на россиян в Санкт-Петербурге. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Неожиданный случай произошел в торговом центре «Континент». На размещенных кадрах видно, как конструкция падает на покупателей, осыпая их ювелирными изделиями. В то же время сотрудница магазина пыталась удержать витрину, однако ей это не удалось.

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