Витрина с драгоценностями упала на россиян

Витрина с драгоценностями Sunlight упала на россиян в Санкт-Петербурге

Витрина с драгоценностями Sunlight упала на россиян в Санкт-Петербурге. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Неожиданный случай произошел в торговом центре «Континент». На размещенных кадрах видно, как конструкция падает на покупателей, осыпая их ювелирными изделиями. В то же время сотрудница магазина пыталась удержать витрину, однако ей это не удалось.

По данным издания, 46-летний мужчина остался со ссадиной левого плеча. Кроме того, его 36-летняя спутница попала в больницу с ушибами обеих бедер.

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