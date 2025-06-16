Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:35, 16 июня 2025Россия

Залп из поступившей в российские войска северокорейской установки РСЗО сняли на видео

Опубликованы кадры с залпом из установки РСЗО Type 75 производства КНДР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Опубликовано видео с залпом из переданной армии России КНДР установки реактивной системы залпового огня (РСЗО). Роликом поделился Telegram-канал «Фронтовая птичка».

На кадрах запечатлен залп с подготовленной позиции. После команды «огонь» установка выпускает четыре реактивных снаряда.

На видео попала РСЗО Type 75 производства КНДР, уточняет канал. Она представляет собой буксируемую пусковую установку, способную вести огонь реактивными снарядами калибра 107 миллиметров.

В конце 2024 года военный эксперт Виталий Лебедев назвал Туре 75 эффективным средством поддержки пехотных подразделений. В частности, он отметил простоту и компактность пусковой установки.

Ранее стало известно о получении Российской армией северокорейских минометов, способных вести огонь 140-миллиметровыми минами. Миномет весом 230 килограммов способен поражать цели на дальности до восьми километров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это хороший урок для всех». В Кремле показали, как мир разделился на два лагеря после атаки Израиля на Иран

    В России спрогнозировали курс доллара

    «Додо Пицца» перевела бизнес в Казахстан

    Определились все участники сезона-2025/2026 РПЛ

    Зеленский сделал заявление о внеблоковом статусе Украины

    Курортная страна Европы усложнила пересадку россиянам

    Начальник ГАИ лишился автомойки и машин после скандального эскорта для российской певицы

    Россиянам назвали способы взыскать ущерб с затопивших жилье соседей

    Tesla выпустила новые электрокары

    Жители приграничья придумали необычный способ оповещения вместо нерабочей сирены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости