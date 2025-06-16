Залп из поступившей в российские войска северокорейской установки РСЗО сняли на видео

Опубликованы кадры с залпом из установки РСЗО Type 75 производства КНДР

Опубликовано видео с залпом из переданной армии России КНДР установки реактивной системы залпового огня (РСЗО). Роликом поделился Telegram-канал «Фронтовая птичка».

На кадрах запечатлен залп с подготовленной позиции. После команды «огонь» установка выпускает четыре реактивных снаряда.

На видео попала РСЗО Type 75 производства КНДР, уточняет канал. Она представляет собой буксируемую пусковую установку, способную вести огонь реактивными снарядами калибра 107 миллиметров.

В конце 2024 года военный эксперт Виталий Лебедев назвал Туре 75 эффективным средством поддержки пехотных подразделений. В частности, он отметил простоту и компактность пусковой установки.

Ранее стало известно о получении Российской армией северокорейских минометов, способных вести огонь 140-миллиметровыми минами. Миномет весом 230 килограммов способен поражать цели на дальности до восьми километров.