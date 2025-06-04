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16:47, 4 июня 2025Наука и техника

ВС России получили еще один северокорейский миномет

«Военный осведомитель»: ВС России получили 140-миллиметровые минометы из КНДР
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Вооруженные силы (ВС) России начали получать северокорейские минометы еще одной модели. На фотографии орудия калибра 140 миллиметров обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке показан буксируемый миномет калибра 140 миллиметров и комплект штатных принадлежностей для обслуживания и ремонта орудия производства КНДР.

Отмечается, что миномет весом 230 килограммов в боевом положении способен поражать цели на дальности до восьми километров. 140-миллиметровая мина весом 17,4 килограмма несет около 3,5 килограмма взрывчатого вещества. Скорострельность миномета — 10-12 выстрелов в минуту.

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Ранее в июне стало известно, что ВС России начали использовать 60-миллиметровые минометы производства КНДР.

В мае стало известно, что солдаты Корейской народной армии, которые выполняли задачи в Курской области, использовали российские автоматы АК-12 и бронежилеты «Модуль-Кокон». Также они получили комплекты полевого обмундирования ВКПО 2.1 и ВКПО 3.1 в зеленой камуфляжной расцветке.

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