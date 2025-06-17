Евросоюз на год продлил санкции против Крыма

ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2026 года

Европейский Союз (ЕС) продлил еще на один год — до 23 июня 2026 года — санкции против Крыма и Севастополя. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза.

Данные меры были введены в июне 2014 года за голосование на референдуме в пользу воссоединения с Россией и включают запреты на ввоз в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, предполагают запрет на выдачу шенгенских виз жителям полуострова. Также европейскому бизнесу запрещено сотрудничать с базирующимися в Крыму и Севастополе юридическими лицами.

Ранее дипломатический источник в ЕС сообщил, что Франция и другие страны Евросоюза считают, что решение вопроса о статусе Крыма возможно при достижении консенсуса между Россией и Украиной. При этом он отметил, что такое соглашение должно быть одобрено третьей стороной, например, США.