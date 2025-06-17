Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:45, 17 июня 2025Мир

Евросоюз на год продлил санкции против Крыма

ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейский Союз (ЕС) продлил еще на один год — до 23 июня 2026 года — санкции против Крыма и Севастополя. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза.

Данные меры были введены в июне 2014 года за голосование на референдуме в пользу воссоединения с Россией и включают запреты на ввоз в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, предполагают запрет на выдачу шенгенских виз жителям полуострова. Также европейскому бизнесу запрещено сотрудничать с базирующимися в Крыму и Севастополе юридическими лицами.

Ранее дипломатический источник в ЕС сообщил, что Франция и другие страны Евросоюза считают, что решение вопроса о статусе Крыма возможно при достижении консенсуса между Россией и Украиной. При этом он отметил, что такое соглашение должно быть одобрено третьей стороной, например, США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался об ужесточении санкций против России

    Российские штурмовики забросили мины в опорный пункт ВСУ

    Иран нанес удар по военным базам в Израиле

    В Киеве начались пожары после налета «Гераней»

    В США приказали готовиться к участию в конфликте с Ираном

    В Тель-Авиве при неудачном запуске упала зенитная ракета

    София Вергара снялась обнаженной в ванне

    На Западе назвали одно из самых эффективных российских вооружений

    Известный актер и звезда «Дома-2» рассказал о жизни на улице

    Жители российского города сообщили об атаке беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости