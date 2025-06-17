Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Флуминенсе
Сегодня
19:00 (Мск)
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа F. 1-й тур
Ривер Плейт
Сегодня
22:00 (Мск)
Урава Ред Даймондс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 1-й тур
Ульсан Хёндэ
Завтра
01:00 (Мск)
Мамелоди Сандаунз
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа F. 1-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 6-й матч
Монтеррей
Завтра
04:00 (Мск)
Интер М
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 1-й тур
17:36, 17 июня 2025Спорт

Кабаева вышла в свет в черном платье-кимоно

Алина Кабаева вышла в свет в черном платье-кимоно и жемчужных серьгах
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева посетила второй этап международного турнира «Кубок сильнейших». Фотографии появились в Telegram-канале Академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Кабаева вышла в свет в черном платье-кимоно. Образ она дополнила жемчужными серьгами, браслетом и черными туфлями.

Ранее Кабаева сделала заявление о допуске российских гимнастов к турнирам под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Она призвала вернуть сборной России право выступать с флагом и гимном на международных соревнованиях.

Кабаева завершила карьеру в 2007 году. На ее счету победа в личном многоборье на Олимпиаде-2004 в Афинах и бронза в том же виде программы на Играх-2000 в Сиднее. Также она девять раз становилась чемпионкой мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по складу дронов в Киеве. «Наводчиком» на цель оказался украинский волонтер

    У москвичей появилась возможность избежать набора лишнего веса

    Зеленский прибыл на саммит G7

    Полицейский с тремя сообщниками похитили россиянина и вымогали у него миллион рублей

    США усомнились в способности Израиля уничтожить ядерную программу Ирана

    Два человека погибли при ударе ВСУ по российскому региону

    Женщинам назвали шесть причин целлюлита

    Израиль решил продлить визы всем находящимся в стране иностранцам

    Москвичей предупредили о пике холодной погоды

    В популярной среди российских туристов стране произошло извержение вулкана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости