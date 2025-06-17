Алина Кабаева вышла в свет в черном платье-кимоно и жемчужных серьгах

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева посетила второй этап международного турнира «Кубок сильнейших». Фотографии появились в Telegram-канале Академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Кабаева вышла в свет в черном платье-кимоно. Образ она дополнила жемчужными серьгами, браслетом и черными туфлями.

Ранее Кабаева сделала заявление о допуске российских гимнастов к турнирам под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Она призвала вернуть сборной России право выступать с флагом и гимном на международных соревнованиях.

Кабаева завершила карьеру в 2007 году. На ее счету победа в личном многоборье на Олимпиаде-2004 в Афинах и бронза в том же виде программы на Играх-2000 в Сиднее. Также она девять раз становилась чемпионкой мира.

