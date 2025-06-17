Китайский смартфон загорелся у пассажира во время полета в Москву

Mash: Смартфон Realme 14 Pro загорелся у пассажира рейса из Иркутска в Москву

У пассажира рейса российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из Иркутска в Москву во время полета загорелся смартфон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, когда гаджет китайского производства Realme 14 Pro начал дымиться, его владелец испугался и отбросил его на пол, а попутчики начали поливать смартфон водой. Бортпроводники оперативно пришли на помощь: они надели огнеупорные перчатки, погрузили устройство в специальный контейнер и изолировали его в туалете под наблюдением.

Представители перевозчика рассказали, что запах гари дошел до кабины пилотов и они отключили вентиляцию в салоне. Члены экипажа раздали пассажирам салфетки, попросили их наклонить головы вниз и помогли им успокоиться. Беременную пассажирку пересадили подальше от дыма.

Уточняется, что в результате инцидента пострадал только ковролин, который прожег загоревшийся гаджет. Лайнер долетел до Домодедово без задержек.

В апреле пилоты самолета Hawaiian Airlines более чем с сотней пассажиров на борту объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожара. Когда лайнер находился на высоте около 12 тысяч метров, застрявший в кресле мобильный телефон одного из пассажиров внезапно задымился.

