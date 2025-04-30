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12:21, 30 апреля 2025Путешествия

Пилоты самолета с сотней пассажиров объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожара на борту

PYOK: Телефон пассажира Hawaiian Airlines загорелся на рейсе из Гонолулу в Токио
Алина Черненко

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Globallookpress.com

Пилоты самолета Hawaiian Airlines более чем с сотней пассажиров на борту объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожара. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел 27 апреля на рейсе из Гонолулу, США, в Токио, Япония. Когда лайнер пролетал над Тихим океаном и находился на высоте около 12 тысяч метров, застрявший в кресле мобильный телефон одного из путешественников внезапно загорелся.

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Как пишет издание, бортпроводники смогли извлечь гаджет из сиденья и положить его в специальный защитный мешок. Несмотря на это пилоты запросили приоритетную посадку в аэропорту Ханеда в Токио. По данным Министерства транспорта Японии, Airbus A330 благополучно приземлился, и никто из 140 пассажиров не пострадал.

Ранее самолет другой иностранной авиакомпании, Lufthansa, совершил аварийную посадку из-за застрявшего в кресле планшета. Представитель перевозчика заявил, что такие меры предосторожности были приняты для устранения любого потенциального риска.

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