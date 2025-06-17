Россиянин спрыгнул с поезда и спровоцировал поиски с вертолетом

LRT: В Литве гражданин РФ спрыгнул с поезда, ведутся поиски с вертолетом

В Литве гражданин России спрыгнул с поезда, который следовал по маршруту Адлер — Калининград, поиски молодого человека проходят с вертолетом. Об этом сообщает LRT со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы республики.

Сообщение о пропаже пассажира поступило утром, 17 июня. Проводник поезда заметил открытую дверь поезда, через которую, предположительно, мог выпрыгнуть человек.

Произошло это недалеко от границы Литвы с Калининградской областью России. Сообщается, что пассажир был гражданином России 2004 года. Его поиски начали с применением вертолетов и кинологов.

О мотивах его поступка ничего не сообщается.

Транзитный режим железнодорожного сообщения из Белоруссии в Калининградскую область на территории Литвы действует с момента вступления республики в ЕС. В апреле сообщалось, что Европейский союз предоставил Вильнюсу новый вертолет для усиления мониторинга за границей с Россией.