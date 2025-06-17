Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:25, 17 июня 2025Бывший СССР

Россиянин спрыгнул с поезда и спровоцировал поиски с вертолетом

LRT: В Литве гражданин РФ спрыгнул с поезда, ведутся поиски с вертолетом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Çağlar Oskay / Unsplash

В Литве гражданин России спрыгнул с поезда, который следовал по маршруту АдлерКалининград, поиски молодого человека проходят с вертолетом. Об этом сообщает LRT со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы республики.

Сообщение о пропаже пассажира поступило утром, 17 июня. Проводник поезда заметил открытую дверь поезда, через которую, предположительно, мог выпрыгнуть человек.

Произошло это недалеко от границы Литвы с Калининградской областью России. Сообщается, что пассажир был гражданином России 2004 года. Его поиски начали с применением вертолетов и кинологов.

О мотивах его поступка ничего не сообщается.

Транзитный режим железнодорожного сообщения из Белоруссии в Калининградскую область на территории Литвы действует с момента вступления республики в ЕС. В апреле сообщалось, что Европейский союз предоставил Вильнюсу новый вертолет для усиления мониторинга за границей с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о поддержке Ирана Россией и КНДР

    Россияне назвали способ снять тревогу и стресс

    Мат стоил жизни пенсионерке из ЛНР

    Россиянам дали советы по выбору отеля для отдыха с ребенком

    На Западе увидели настрой Трампа на жесткие действия против Ирана

    Военкор раскрыл подробности одного из самых мощных ударов по Киеву

    Выполнивший задание украинский шпион попался при попытке пересечь российскую границу

    На Украине объяснили последствия конфликта на Ближнем Востоке для Киева

    Мужчины в масках ворвались на виллу на Бали и выстрелили в туриста

    Названа распространенная ошибка при принятии душа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости