В Литве захотели следить за поездами из Калининграда

МВД Литвы получило вертолет от ЕС для усиления мониторинга за границей с Россией

Европейский союз (ЕС) предоставил Литве новый вертолет для усиления мониторинга за границей с Россией. Об этом сообщило министерство внутренних дел Литвы на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/

«Этот вертолет будет служить для усиления контроля за поездами, следующими в Калининградскую область и из нее», — сказал министр внутренних дел Владислав Кондратович.

Он отметил, что целью Литвы является обеспечение безопасности не только внутри государства, но и внутри всего Евросоюза. Политик также выразил благодарность Еврокомиссии за дополнительное финансирование со стороны ЕС.

Ранее в Литве захотели поменять конституцию для размещения ядерного оружия. Согласно положениям основного закона республики, предложение должно быть принято 2/3 от общего числа членов Сейма (парламента) по инициативе четверти депутатов или 300 тысяч избирателей.