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16:59, 17 июня 2025Силовые структуры

Мат стоил жизни пенсионерке из ЛНР

В ЛНР суд приговорил удушившую пенсионерку шнурком из-за мата женщину к 7,5 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил 39-летнюю местную жительницу к 7,5 года лишения свободы за то, что она расправилась с 74-летней соседкой при помощи синтетического шнурка из-за мата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По информации прокуратуры ЛНР, преступление произошло летом 2024 года в Ангтраците. Она расправилась с потерпевшей на почве личных неприязненных отношений. Свою вину подсудимая признала и раскаялась. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным канала, пострадавшую обнаружили ее знакомые, когда пришли к ней в гости. На ней были гематомы. Сразу после этого они обратились в полицию. Правоохранители установили подозреваемую и задержали. Фигурантка рассказала, что все началось с ссоры из-за резких высказываний пожилой женщины.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Нахабино сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего местного жителя за нападение с ножом на 54-летнего соседа и его 52-летнюю супругу.

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