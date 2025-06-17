Момент уничтожения беспилотника над Тамбовской областью сняли на видео

В сети появились кадры момента уничтожения дрона ВСУ над Тамбовской областью

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тамбовской областью. Их публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи слышны звуки стрельбы по дронам, после чего в небе появляется световая вспышка, разделяющаяся на две части, и раздается мощный взрыв.

Жители Тамбовской области сообщили о сильных взрывах над регионом в ночь на вторник, 17 июня. Хлопки слышали жители Тамбова и Котовска, атака на регион продолжалась около двух часов. Официально власти ситуацию пока не комментировали.

По данным Минобороны, в ночь на 17 июня силы ПВО за ночь сбили 147 летательных аппаратов. Помимо Тамбовской области, под удар попали Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Тверская, Липецкая, Орловская и Тульская области, а также Московский регион.