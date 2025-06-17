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06:48, 17 июня 2025Мир

Назван возможный рычаг давления США на Иран

Axios: Передача США Израилю противобункерных бомб может оказать давление на Иран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Foster / Unsplash

Администрация Соединенных Штатов Америки рассматривает возможность передачи Тель-Авиву противобункерных бомб в качестве рычага давления на Иран на переговорах по ядерной программе Тегерана. Об этом пишет портал Axios.

Как утверждают источники портала, бомбы, которых в настоящее время нет у Израиля, нужны для уничтожения иранского подземного ядерного объекта Фордо.

Помимо этого, Axios подтвердил данные о том, что Белый дом обсуждает с Тегераном возможность проведения встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи на неделе. Вашингтон собирается обсудить дипломатическое предложение, предполагающее заключение ядерной сделки и прекращение ирано-израильского конфликта. При этом уточняется, что вопрос о встрече еще окончательно не согласован.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал жителей Тегерана срочно покинуть город. Он также заявил, что иранским властям следовало подписать сделку, которую он «велел им подписать».

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