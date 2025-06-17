Нового генпрокурора Украины озадачили делом Зеленского

У нового генпрокурора Кравченко спросили о готовности вести дело Зеленского

У нового генпрокурора Украины Руслана Кравченко спросили о готовности вести дело президента Владимира Зеленского после его отставки. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Вы сказали, что занимались делом бывшего президента Януковича. Готовы ли вы заниматься делом бывшего президента Зеленского?» — озадачил его парламентарий.

По его словам, с первого раза ответа не последовало. Вопрос повторила нардеп Ирина Геращенко. Кравченко заявил, что «ставит подпись» только на те дела, которые имеют доказательства.

Ранее стало известно, что Верховная Рада одобрила кандидатуру Кравченко на должность генерального прокурора. Сообщается, что за назначение Кравченко проголосовали 273 парламентария, 5 выступили против, еще 23 воздержались.