Обнаружена неожиданная польза потребления фруктов и овощей

Sleep Health: 5 чашек фруктов в день снижает уровень нарушения сна на 16 %

Фрукты и овощи, съеденные в течение дня, могут существенно улучшить качество сна — к такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета и Чикагского университета. Их статья опубликована в Sleep Health.

Исследование показало: чем больше растительной пищи человек съедает днем, тем меньше фрагментируется его сон ночью. В ходе эксперимента 34 молодых взрослых вели дневники питания и носили трекеры сна в течение нескольких дней. Объективные данные подтвердили: увеличение потребления фруктов и овощей на пять чашек в день снижает уровень нарушений сна на 16 процентов.

Кроме того, положительное влияние на сон оказали сложные углеводы, а вот добавленный сахар — нет. Наблюдалась также обратная тенденция: чем больше участники ели красного и переработанного мяса, тем более прерывистым оказывался их сон.

Ученые подчеркивают: это первое исследование, установившее связь между рационом и последующим качеством сна в реальных условиях. Результаты подтверждают: растительная диета может стать простым способом улучшить здоровье без медикаментов.

Ранее ученые предложили новый способ продлить свежесть фруктов без холодильника. Они разработали съедобное покрытие на основе белка лизоцима, наноцеллюлозы и альгината натрия, которое защищает плоды от обезвоживания и микробов.