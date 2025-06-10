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07:44, 10 июня 2025Наука и техника

Обнаружен способ продлить свежесть фруктов без холодильника

Nat Commun: Инновационная пленка из белка продлевает свежесть фруктов в 2-5 раз
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Artem Oleshko / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали новый способ сохранить свежесть фруктов с помощью безопасного, съедобного и экологичного покрытия на основе белков, напоминающих по структуре амилоиды. Технология позволяет увеличить срок хранения в 2–5 раз, при этом сохраняется до 98 процентов питательных веществ. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

Команда исследователей использовала фазово-модифицированный лизоцим — белок с антибактериальными свойствами, который прочно прикрепляется к восковому слою на поверхности фруктов. В сочетании с альгинатом натрия и наноцеллюлозой он формирует тонкую защитную пленку, замедляющую испарение влаги и рост микробов. Покрытие эффективно на 17 видах фруктов — от клубники до манго — и подходит даже для свежесрезанных плодов.

Кроме того, новая технология не требует холодильника: при хранении при комнатной температуре покрытие уменьшает выбросы CO₂ на 90 процентов по сравнению с традиционным холодом. Стоимость обработки составляет всего девять центов на килограмм фруктов, а само покрытие легко смывается водой и безопасно при употреблении. Ученые считают, что такая система может стать реальной альтернативой химическим консервантам и холодовой цепи, и помочь в борьбе с глобальными потерями продовольствия.

Ранее ученые из MIT и Сингапура уже продлили свежесть фруктов с помощью микроскопических игл из шелка. Они вводили мелатонин прямо в ткани растений, что позволило капусте пак-чой сохраняться вдвое дольше даже без холодильника.

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