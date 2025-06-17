Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:03, 17 июня 2025Мир

Посольство США в Израиле признало невозможность помочь своим гражданам в эвакуации

Посольство США: Дипмиссия не может помочь согражданам выехать из Израиля
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Американское посольство заявило, что не имеет возможности эвакуировать или напрямую помочь согражданам с выездом из Израиля на фоне обострившейся обстановки, передает ТАСС.

Как указывается в сообщении дипмиссии, сами дипломаты в настоящий момент тоже не эвакуируются, они остаются на местах.

При этом в дипведомстве напомнили о закрытии воздушного пространства для гражданских судов на территории еврейского государства. Желающим уехать из Израиля американское посольство предлагает воспользоваться наземными погранпереходами, расположенными на иордано-израильской границе.

Ранее двое иранских чиновников заявили о готовности к возобновлению переговоров по ядерному оружию. По их словам, Тегеран никогда не отказывался от обсуждений, однако они невозможны, пока израильские солдаты наносят удары по территориям Ирана.

Тем временем израильские СМИ сообщили, что США в скором времени включатся в вооруженный конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп порассуждал о новых санкциях Запада против России. За ночь прозвучало два противоположных утверждения

    На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве

    На маркетплейсах в России стали продавать меньше поддельной электроники

    Посольство США в Израиле признало невозможность помочь своим гражданам в эвакуации

    Платформа OnlyFans навсегда заблокировала аккаунт скандальной порнозвезды Бонни Блю

    Валиева показала кадры с отдыха в Венеции

    Губернатор раскрыл подробности о попытках атак ВСУ на Тульскую область

    Появились кадры из атакованной ВСУ Липецкой области

    Следователи приступили к разбирательству в пожаре с пятью жертвами в Подмосковье

    Россиянин описал самый высокогорный город мира фразой «сюрреалистический кошмар»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости