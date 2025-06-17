Посольство США в Израиле признало невозможность помочь своим гражданам в эвакуации

Посольство США: Дипмиссия не может помочь согражданам выехать из Израиля

Американское посольство заявило, что не имеет возможности эвакуировать или напрямую помочь согражданам с выездом из Израиля на фоне обострившейся обстановки, передает ТАСС.

Как указывается в сообщении дипмиссии, сами дипломаты в настоящий момент тоже не эвакуируются, они остаются на местах.

При этом в дипведомстве напомнили о закрытии воздушного пространства для гражданских судов на территории еврейского государства. Желающим уехать из Израиля американское посольство предлагает воспользоваться наземными погранпереходами, расположенными на иордано-израильской границе.

Ранее двое иранских чиновников заявили о готовности к возобновлению переговоров по ядерному оружию. По их словам, Тегеран никогда не отказывался от обсуждений, однако они невозможны, пока израильские солдаты наносят удары по территориям Ирана.

Тем временем израильские СМИ сообщили, что США в скором времени включатся в вооруженный конфликт.