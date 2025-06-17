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07:22, 17 июня 2025Мир

В Иране заявили о готовности к возобновлению переговоров по ядерному оружию

The Washington Post: Чиновники Ирана открыты для возобновления переговоров с США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Иранские официальные лица в беседе с посредниками заявили, что готовы к возобновлению ядерных переговоров с США. Однако для этого Израиль должен прекратить свои атаки, пишет The Washington Post.

По данным издания, один из чиновников указал на то, что Тегеран придерживается стойких позиций относительно переговоров. Иран никогда не покидал стол переговоров, но никакие обсуждения невозможны, пока Тегеран находится под ударами израильской армии, уточняет собеседник газеты.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал жителей Тегерана срочно покинуть город. В его заявлении указывалось, что иранским властям следовало бы принять правила сделки, которую он «велел им подписать».

В то же время в зарубежной прессе появились сообщения, что Администрация США рассматривает возможность передачи Тель-Авиву противобункерных бомб. Такой шаг мог бы стать определенным рычагом давления на Тегеран, чтобы вернуться за стол переговоров.

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