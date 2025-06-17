Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:23, 17 июня 2025Мир

В Израиле заявили о скором вступлении США в войну с Ираном

14-й канал Израиля: США вступят в войну с Ираном в ближайшие часы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен вступить в войну с Ираном в ближайшие часы, подписав соответствующий указ. Об этом сообщает 14-й канал Израиля.

«Складывается впечатление, что США вступают в кампанию. Развертывание американских сил в регионе может указывать на то, что США, с одной стороны, готовятся к иранскому нападению на свои силы, а с другой — присоединяются к Израилю», — указано в сообщении.

В статье также подчеркивается, что Трамп потребовал от Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома быть готовым к работе.

Ранее Трамп решил досрочно покинуть саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде из-за ситуации на Ближнем Востоке. Он также отказался подписывать проект заявления стран G7 по Ирану и Израилю. Документ содержал призыв к деэскалации конфликта двух стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал всех срочно покинуть Тегеран

    Еще один международный аэропорт в России ввел временные ограничения

    Россиянка описала особенности жизни в Южной Корее фразой «верится с трудом»

    Банкир жестоко расправился с моделью OnlyFans во время порносъемки

    Собянин сообщил о пресеченной атаке двух беспилотников на Москву

    В Израиле заявили о скором вступлении США в войну с Ираном

    Трамп назвал Такера Карлсона чокнутым

    Бывший замглавы Минобороны Иванов оказался в многомиллионных долгах

    Шеф Пентагона сообщил о переброске дополнительных сил на Ближний Восток

    Трамп решил досрочно покинуть саммит «Большой семерки» в Канаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости