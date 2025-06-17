Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:34, 17 июня 2025Силовые структуры

Продавца японских машин нашли удушенным в российском лесу

В лесу Приморья нашли тело бизнесмена-японца
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения удушенного 51-летнего мужчины в городе Артем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Подозреваемого, с которым мужчина общался накануне, задержали в аэропорту Москвы. Его отправили под стражу.

Предварительно, между задержанным и потерпевшим возник конфликт на бытовой почве. Началась драка, в ходе которой один из них удушил оппонента и оставил его тело в лесу бухты Муравьиной.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, потерпевший — предприниматель Александр Ким. Он был владельцем японской компании MW-line, занимающейся продажей машин из Японии в России.

Ранее на берегу озера в Красноярском крае обнаружили новорожденную, завернутую в полотенце и пакет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по киевскому аэропорту «Кинжалом» и «Геранями». Целью могли стать американские системы ПВО

    Пять беспилотников ВСУ уничтожили над российским приграничным регионом

    В России составили портрет автозаемщика

    В России трехлетний ребенок не выжил после падения в супермаркете

    Третья европейская страна предложила возобновить импорт российского газа

    Мужчина склонил россиянку к сексу на капоте с неожиданной целью

    Брошенные сослуживцами тела бойцов ВСУ в Курской области показали на фото

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера похвасталась откровенным образом

    Малышева предостерегла россиян от одного тяжелейшего напитка

    Раскрыта опасность нахождения в невесомости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости