Продавца японских машин нашли удушенным в российском лесу

В лесу Приморья нашли тело бизнесмена-японца

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения удушенного 51-летнего мужчины в городе Артем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Подозреваемого, с которым мужчина общался накануне, задержали в аэропорту Москвы. Его отправили под стражу.

Предварительно, между задержанным и потерпевшим возник конфликт на бытовой почве. Началась драка, в ходе которой один из них удушил оппонента и оставил его тело в лесу бухты Муравьиной.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, потерпевший — предприниматель Александр Ким. Он был владельцем японской компании MW-line, занимающейся продажей машин из Японии в России.

Ранее на берегу озера в Красноярском крае обнаружили новорожденную, завернутую в полотенце и пакет.