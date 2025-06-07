Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:22, 7 июня 2025Силовые структуры

Завернутую в пакет новорожденную нашли у озера в российском регионе

На берегу озера в Красноярском крае нашли мертвую девочку, завернутую в пакет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

На берегу озера в Красноярском крае обнаружили новорожденную, завернутую в полотенце и пакет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, ребенка без признаков жизни нашли в селе Зыково Березовского района. Сейчас на месте работают следователи, для выяснения обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено дело. Мать девочки ищут.

Ранее следователи нашли и задержали девушку, выбросившую из окна машины во Всеволожском районе Ленинградской области новорожденного младенца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напряженность между Россией и Германией растет. МИД ФРГ обеспокоен ответом России на высказывания Мерца

    Россия сняла запрет на продажу туров в одну страну Ближнего Востока

    Сафонов раскрыл реакцию футболистов сборной России на его ошибку в игре с Нигерией

    Суд взыскал с сына «крабового короля» сотни миллиардов рублей

    Стало известно о повреждении предприятий на востоке Украины

    Трое московских подростков пытались попасть на заброшенную смотровую площадку на лодке

    Заложнику «Норд-Оста» выплатят компенсацию спустя 22 года

    Овечкин на месяц улетит в Турцию

    Губернатор Калифорнии пригрозил Трампу

    Сябитова раскритиковала внешний вид Гузеевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости