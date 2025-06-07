Завернутую в пакет новорожденную нашли у озера в российском регионе

На берегу озера в Красноярском крае нашли мертвую девочку, завернутую в пакет

На берегу озера в Красноярском крае обнаружили новорожденную, завернутую в полотенце и пакет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, ребенка без признаков жизни нашли в селе Зыково Березовского района. Сейчас на месте работают следователи, для выяснения обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено дело. Мать девочки ищут.

Ранее следователи нашли и задержали девушку, выбросившую из окна машины во Всеволожском районе Ленинградской области новорожденного младенца.