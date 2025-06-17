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18:33, 17 июня 2025Интернет и СМИ

У москвичей появилась возможность избежать набора лишнего веса

Врачи-блогеры проведут лекции о правильном питании для старшего поколения
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Серия мероприятий, посвященных тому, как избежать набора лишнего веса, солнечных ожогов и нарушения пищеварения, пройдет в центре Москвы на Болотной площади на «Зеленом маркете». Организаторы рассказали «Ленте.ру», что перед представителями старшего поколения в рамках проекта «Московское долголетие» каждый вторник здесь будут выступать врачи-блогеры соцсети «ОК».

Так, например, перед москвичами выступит известный кардиолог Алексей Утин с лекцией о сохранении здоровья сердца и мозга, косметолог Татьяна Курчина, которая проведет мастер-класс «Дыхание молодости» и нутрициолог Дарья Савельева. Она расскажет, как провести лето активно и с пользой, чтобы поддержать опорно-двигательный аппарат.

Присоединиться к мероприятиям смогут все желающие. Актуальное расписание можно посмотреть в группе проекта.

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