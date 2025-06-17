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22:02, 17 июня 2025Мир

В Иране перестали работать банкоматы

The Times of Israel: В Иране перестали работать банкоматы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mohamadreza Nadimi / WANA / Reuters

В Иране перестали работать банкоматы, местные жители не могут снять наличные деньги. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, хакерская группа «Хищный воробей», ранее связанная с Израилем, утверждает, что уничтожила данные, принадлежащие иранскому банку Sepah, находящемуся под санкциями Соединенных Штатов.

О предыдущей волне ракетных ударов Ирана по израильской территории сообщалось в ночь на 17 июня. Иранские вооруженные силы атаковали авиабазу Неватим и военные объекты в пустыне Негев.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

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