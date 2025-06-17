В Иране заявили, что ракетные удары парализовали Тель-Авив. В Тегеране говорят об отъезде дипломатов и граждан из Израиля

Ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив, граждане покидают Израиль

Иран нанес ракетные удары по Израилю. В результате Тель-Авив — второй по численности населения город страны — оказался полностью парализован.

По информации иранских журналистов, удары привели к перебоям в электроснабжении города и поставках горючего, а местные жители большую часть времени проводят в бомбоубежищах. В то же время иностранные дипломаты и сотрудники посольств, а также израильтяне покидают страну по суше через границу с Иорданией и по Средиземному морю в сторону Кипра.

Сегодня утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом запуске ракет из Ирана, после чего в Тель-Авиве раздались взрывы, а в разных районах Израиля стали звучать сирены воздушной тревоги на фоне работы систем противовоздушной обороны страны. Военные призывали жителей находиться в убежищах до дальнейшего уведомления.

Фото: Baz Ratner / AP

Иран ударил по штаб-квартире МОССАДа

Один из ударов пришелся по зданию израильской службы внешней разведки МОССАД в Герцлии. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил эту информацию.

«Сегодня утром ВКС КСИР, несмотря на наличие [у Израиля] передовых систем обороны, в ходе операции нанесли удар по центру военной разведки армии сионистского режима АМАН и центру планирования террористических операций сионистского режима — МОССАДу — в Тель-Авиве», — заявили в КСИР.

Перед этим Иран нанес удар крылатыми ракетами по израильской авиабазе Неватим, а также по пустыне Негев, на чьей территории расположены военные и исследовательские базы Израиля.

Фото: Leo Correa / AP

Иран заявил о применении нового оружия

Командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил Ирана Каюмарс Хейдари заявил, что города Тель-Авив и Хайфа, а также другие военные объекты Израиля были атакованы при помощи «нового оружия» и сотен беспилотных летательных аппаратов.

«Массированные атаки сотен беспилотников с применением нового и передового вооружения Ирана уже начались», — сообщил он, заверив, что иранские атаки по Израилю будут усиливаться.

Израиль начал масштабную операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран нанес ответные удары по Израилю, а затем начал ответную операцию против Израиля под названием «Суровое наказание».