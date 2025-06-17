В России высказались о перспективах восстановления поставок газа в Европу

Депутат Ананских допустил восстановление поставок российского газа в Европу

Россия готова восстановить поставки газа в страны Евросоюза в случае, если с их стороны будет соответствующее политическое решение, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Игорь Ананских.

«У нас в этом отношении нет никаких противоречий. Мы давно предлагали и запустить "Северный поток", и увеличить объемы текущих поставок. Мы не против, но в Европе этого не хотят», — объяснил политик.

Депутат подчеркнул, что, если у стран Запада после нормализации отношений возникнет политическая воля к восстановлению поставок газа, российская сторона будет открыта для сотрудничества.

«Если вдруг они передумают — мы не против. Технические возможности для восстановления поставок есть. Теперь нужно только политическое решение, и все достаточно быстро возобновится», — резюмировал Ананских.

Ранее сообщалось, что третья страна Евросоюза предложила возобновить импорт российского газа в случае прекращения боевых действий на Украине. После Венгрии и Словакии такое предложение внесла Австрия. В Минэнергетики европейской страны заявили о необходимости «сохранить возможность пересмотреть ситуацию» с поставками российских энергоресурсов.