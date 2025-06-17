Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 17 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о перспективах восстановления поставок газа в Европу

Депутат Ананских допустил восстановление поставок российского газа в Европу
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Россия готова восстановить поставки газа в страны Евросоюза в случае, если с их стороны будет соответствующее политическое решение, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Игорь Ананских.

«У нас в этом отношении нет никаких противоречий. Мы давно предлагали и запустить "Северный поток", и увеличить объемы текущих поставок. Мы не против, но в Европе этого не хотят», — объяснил политик.

Депутат подчеркнул, что, если у стран Запада после нормализации отношений возникнет политическая воля к восстановлению поставок газа, российская сторона будет открыта для сотрудничества.

«Если вдруг они передумают — мы не против. Технические возможности для восстановления поставок есть. Теперь нужно только политическое решение, и все достаточно быстро возобновится», — резюмировал Ананских.

Ранее сообщалось, что третья страна Евросоюза предложила возобновить импорт российского газа в случае прекращения боевых действий на Украине. После Венгрии и Словакии такое предложение внесла Австрия. В Минэнергетики европейской страны заявили о необходимости «сохранить возможность пересмотреть ситуацию» с поставками российских энергоресурсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тель-Авив парализован». Что говорят в Иране о последствиях ракетных ударов по Израилю?

    В Европе прокомментировали урезание бюджета НАСА

    У бывшего главного борца с коррупцией российского региона забрали эллинг и элитные машины

    Украина призвала граждан покинуть Израиль и Иран

    Шедевры мировой живописи покажут на стенах древнего храма в российском городе

    Диетолог назвала туристам со шведским столом способ не переедать

    Лондон ввел новые антироссийские санкции

    Россиянин разбогател на 25 миллионов рублей во время работы на стройке

    Один из видов импорта в Россию упал в три раза

    Россиянам перечислили самые перспективные профессии с высокой зарплатой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости