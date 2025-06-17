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11:00, 17 июня 2025Культура

Внесение Земфиры и Хаматовой в базу «Миротворца» объяснили

Журналист Лекух: Внесение Земфиры и Хаматовой в базу «Миротворца» неудивительно
Ольга Коровина

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Журналист и писатель Дмитрий Лекух прокомментировал попадание певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) и актрисы Чулпан Хаматовой в базу украинского сайта «Миротворец». Его слова приводит «Абзац».

«Это знаменитый закон скорпионов, которые пожирают друг друга в банке. Для меня сложившаяся ситуация абсолютно не удивительна», — высказался Лекух.

Ранее стало известно, что Земфира оказалась в списке «Миротворца» за «отрицание российской агрессии» и за то, что манипулирует общественно значимой информацией. Хаматову обвинили в нарушении украинской границы с целью попасть в Крым. Кроме того, на украинском ресурсе уточняется, что она пыталась признать присоединение республики к России.

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