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17:50, 17 июня 2025МирЭксклюзив

Военный назвал критичный для Израиля удар Ирана

Военный эксперт Дандыкин: Удар по МОССАДу критичен для Израиля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал خبرگزاری تسنیم

Все старшие офицеры и командиры разведки службы внешней разведки Израиля МОССАД — абсолютные профессионалы своего дела, потому их гибель, равно как и сам факт удара по штабу организации, критичны для страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Израиль эффективно бил по Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана, погибали генералы. Теперь Иран ответил. И этот ответ критичен, потому что МОССАД — одна из лучших разведок мира, которая планировала все операции, в том числе и по беспилотникам, которые били по объектам в Иране. Это точно не то, чего ожидал Израиль», — сказал Дандыкин.

Он назвал удар по МОССАДу крайне болезненным для страны, потому что потеря каждого старшего офицера, командира этой разведки — потеря высококвалифицированного профессионала. По мнению военного эксперта, в Израиле не ожидали, что у Ирана есть оружие, способное нанести такой урон.

«Никто не думал, что у Ирана есть такие эффективные ракеты, в том числе гиперзвуковые, которые в принципе практически невозможно сбить», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что КСИР нанес удар по штаб-квартире МОССАДа, в ходе которого погибли многие высокопоставленные офицеры. Отмечалось, что удар был нанесен с помощью новой иранской ракеты.

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