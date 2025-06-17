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11:42, 17 июня 2025Россия

Воюющий на СВО боец остался без дома

В Челябинской области сгорел дом участника СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Челябинской области остался без дома. Об этом сообщает газета «Карабашский рабочий».

Дом бойца полностью сгорел при пожаре в городе Карабаше. На опубликованных кадрах видно все, что осталось от постройки — обугленные стены и заваленный мусором двор. Также сгорела баня.

При пожаре пострадала хозяйка дома — вероятно, жена солдата. Также известно, что у военнослужащего двое детей. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Петергофе отпускник из зоны СВО спас семью из охваченного огнем дома. Мужчина проходил мимо, однако решил прийти на помощь. Он разбудил людей и вывел их из огня. По завершении отпуска солдат вернулся на передовую.

ЖЗЛ
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