Воюющий на СВО боец остался без дома

В Челябинской области сгорел дом участника СВО

Участник специальной военной операции (СВО) из Челябинской области остался без дома. Об этом сообщает газета «Карабашский рабочий».

Дом бойца полностью сгорел при пожаре в городе Карабаше. На опубликованных кадрах видно все, что осталось от постройки — обугленные стены и заваленный мусором двор. Также сгорела баня.

При пожаре пострадала хозяйка дома — вероятно, жена солдата. Также известно, что у военнослужащего двое детей. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Петергофе отпускник из зоны СВО спас семью из охваченного огнем дома. Мужчина проходил мимо, однако решил прийти на помощь. Он разбудил людей и вывел их из огня. По завершении отпуска солдат вернулся на передовую.