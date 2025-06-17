«*** врагам Кубани!» Интернет встал на защиту Кубани. От кого ее охраняют и откуда взялся этот мем?

«Лента.ру»: Журналист Олег Кашин популяризовал мем про врагов Кубани

Если из Омска невозможно выбраться, а в Санкт-Петербурге есть риск напороться на маньяка-расчленителя, то Кубань — рай на земле, которому, однако, постоянно угрожают некие недоброжелатели. Такая шуточная теория зародилась в Рунете в 2020-е годы благодаря мему «*** врагам Кубани», в котором противникам Краснодарского края грозят провалом в их вероломных попытках навредить региону. Ироничный мем полюбился как самим жителям Кубани, так и тем, кто о бескрайних полях, воле вольной, шашке и казачестве знает лишь понаслышке. Откуда мог пойти это тренд и кого уже записали во враги Кубани, разбиралась «Лента.ру»

Основополагающий принцип существования мироздания гласит, что недоброжелательно настроенные к Кубани индивиды обречены на неудачу (иначе говоря, *** врагам Кубани)

пользователь X с ником Emahat215002

Что означает мем про врагов Кубани

Хотя мем «*** врагам Кубани» кому-то может показаться прямолинейным патриотическим посылом, на самом деле скорее постироничный и довольно абсурдный. Например, в соцсетях можно наткнуться на посты вроде «Дорога ложка к обеду, а *** врагам Кубани», «*** врагам Кубани — Отто фон Бисмарк», «Землю крестьянам! Фабрики рабочим! Детям мороженое! *** врагам Кубани!», которые могут озадачить далекого от мемов человека.

Абстрактное возмездие абстрактным противникам Кубани любители мема также обещают в комментариях под разными постами, где хоть как-то упоминаются южные регионы. Так, этим лозунгом в сети прокомментировали выход ФК «Краснодар» в чемпионы России, новость о задержании на Кубани блогерши Александры Митрошиной и репортаж о работе кубанского завода секс-игрушек.

Мемную фразу также можно встретить под рассказом о поездке на Кубань, под фотографией звезды шоу-бизнеса в наряде, напоминающем одежду казаков, и даже под постами о Кубе

Кроме того, ехидное пожелание врагам кубанцев фанаты мемов нередко публикуют на своих страницах просто так в любой случайный момент, ничем это не объясняя. Тех, кто посвящен в мем, такие посты нисколько не смущают: авторам отвечают той же фразой, а иногда — присказками вроде «любо», «благо» или «любо, братцы».

Изображение: группа «Перелесник» во «ВКонтакте»

«*** врагам Кубани» — это фраза, с которой я заезжаю в Краснодар (повторяется строго каждые полчаса), «Не забывайте — *** врагам Кубани. А остальное ерунда», «Единственная валидная причина не иметь сексуальной жизни — это отсутствие у партнера футболки с надписью "*** врагам Кубани"», — также шутили в соцсетях.

Я до отъезда из страны: «Ну, я из Краснодара, это такая большая деревня, где *** делать и пробки». Я с тех пор, как уехал: «*** врагам Кубани!»

пользователь X с ником Fenderje

При этом неофитов давно мучает вопрос о том, кто же все-таки угрожает Кубани и чем недругам не угодила житница России. «Ввиду успехов нашего богохранимого края он нажил множество недоброжелателей и злопыхателей, которые получили общее наименование "враги Кубани"», — иронично объяснил один из фанатов мема.

А эти враги Кубани сейчас с нами в одной комнате?

пользовательница X с ником pivovmoihvenah

Другой пользователь сети пошутил, что противники вольного кубанского народа — «в целом все, кто не друзья». Кроме того, комментаторы в X иронично назвали врагами Кубани «круглян» и «шарян». Еще одна шуточная версия гласит, что во враги Кубани был зачислен как минимум бывший президент США Джо Байден, поскольку в своем выступлении он, по их мнению, перепутал Краснодарский край с Красноярским (в реальности, конечно же, этого не было).

Пробую читать региональные новости, подставляя перед каждым заголовком фразу «*** врагам Кубани» — получается очень складно. Не знаю, почему журналисты до сих пор так не делают

пользовательница X с ником Kali_Jugent

Откуда взялся мем про врагов Кубани

По одной из версий, мемная фраза уже давно употребляется на Кубани и просто с опозданием перекочевала в интернет. Другие пользователи сети сочли, что шуточный посыл противникам кубанцев зародился стихийно в соцсетях и на форумах, но отследить его корни невозможно. А кто-то назвал автором мема журналиста Олега Кашина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который нередко грозит врагам Кубани в своих онлайн-трансляциях.

Кашин, впрочем, оказался не первоисточником мема, а его популяризатором: как уточнял журналист, он сам не в курсе точного происхождения шуточной фразы про Кубань. «Я, конечно, этот слоган с удовольствием повторяю, и даже знамя с этой надписью у меня есть теперь (…), но тем не менее я не знаю, откуда это взялось», — пояснял журналист.

Он предположил, что тренд мог зародиться благодаря фотографии колоритного усатого мужчины средних лет на фоне забора, на котором и красуется надпись «*** врагам Кубани». Этот снимок — практически флагман мема о противниках Кубани. Его, как и саму фразу, любят публиковать в ироничном контексте под любыми постами о регионе.

Изображение: группа Russian establishment во «ВКонтакте»

Однако, судя по всему, на самом деле мужчину на фото с забором прифотошопили, поскольку на изображении есть признаки редактуры. И хотя герой кадра стал одним из символов мема о любви кубанцев к родному краю, его личность, а также отношение к слогану и своей популярности, неизвестна.

Само же фото забора с надписью про врагов Кубани есть в сети как минимум с 2020 года. И ограда, и надпись, по-видимому, вполне реальны — пользователь X Евгений Жуков даже размещал фото с забором с другого ракурса. Он также утверждал, что сам нанес слоган на ограду, а находится мемный объект в Краснодаре в районе улицы Холмской. Мотивы, толкнувшие его увековечить лозунг, краснодарец не объяснил, но в шутку назвал результат «арт-хаусом».

Кто такие кубаноиды

Тренд о врагах Кубани основательно прижился в Рунете еще и потому, что южные регионы еще ранее упрочили себе место в мемах. Основной из них — обидный мем про кубаноидов (так в остальной России нередко называют жителей Кубани). Само это слово далеко не ново, упоминания о нем можно найти и в постах начала 2000-х, а некоторые пользователи сети уверяют, что появилось оно вообще до массового распространения интернета.

Изначально кубаноидами называли не всех жителей Кубани, а лишь тех из них, кто отличается сварливым, прижимистым и склочным характером. При этом, как отмечали в сети, национальность человека на то, достоин ли он звания кубаноида, никак не влияет. Сами кубанцы же к кубаноидам обычно причисляли тех жителей отдаленной сельской местности, кто воплотил в себе худшие стереотипы о крае.

Изображение: @shegan35

«Кубаноид — это выходец из сельской кубанской местности, находящийся всей своей натурой в периоде первичного накопления капитала», «Кубаноид — лишь одна из разновидностей местных обитателей, типа дальневосточного гопника», — рассуждали на форумах.

Кто-то из кубанцев также утверждал, что «кубаноид» — слово крайне оскорбительное и заслуживающее силового ответа обидчику, а другие призывали относиться к нему с юмором

Как бы то ни было, повсеместно мемы с этим понятием начали распространяться относительно недавно. Кубаноидами в них чаще всего называют в принципе всех жителей этой части России независимо от их моральных качеств и отношения к деньгам. В мемах им поголовно приписывают чрезмерную страсть к вкусной еде и алкоголю, а также снисходительное отношение к жителям других российских территорий, обделенных теми качествами, что есть у Кубани.

Кубаноиды уверены, что и на том свете лучшим местом будет Кубань! пользователь Telegram

И вместе с тем шутки про кубаноидов далеко не всегда носят резко негативный характер — например, иногда такие мемы посвящены любви кубанцев к солнцу, даче и безмятежному времяпрепровождению на природе.

Расписание кубаноида: 1. Шашлык (мариноват). 2. Шашлык (жарит). 3. Шашлык (жарит) пользователь Telegram

Да и сами пользователи сети родом с Кубани все чаще в шутку называют себя кубаноидами, не считая это оскорблением. «Я кубаноид и горжусь этим», «Кубаноиды, общая перекличка», «Я/Мы кубаноид», «Я кубаноид, и мне повезло», — иронизируют они.