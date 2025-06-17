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17:49, 17 июня 2025Бывший СССР

Захарова ответила грозившему принести войну в Россию главе МИД Эстонии

Захарова ответила грозившему принести войну в Россию главе МИД Эстонии Цахкне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Грозивший принести войну в Россию глава МИД Эстонии Маркус Цахкна плохо понимает, о чем говорит. Так министру ответила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи», — подчеркнула она.

При этом дипломат добавила, что в Брюсселе не воспринимают всерьез таких деятелей, включая эстонского министра. По ее словам, они нужны как «шумные эффекты вдоль границы».

Ранее глава МИД Эстонии Цахкна заявил, что НАТО готово принести войну в Россию в случае нападения на страны альянса. По его словам, такой подход является новой концепцией НАТО в отношении Москвы.

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