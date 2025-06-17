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15:05, 17 июня 2025Путешествия

Живущие в Израиле и Иране россияне массово устремились на родину

Mash: Граждане Израиля и Ирана начали массово лететь в Россию
Алина Черненко

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Граждане Израиля и Ирана массово летят в Россию на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, люди добираются через Турцию, Азербайджан и Египет. Уточняется, что большая часть переходящих границу в аэропорту — живущие в Израиле и Иране россияне с двойным или множественным гражданством. Многие из них устремились на родину после более чем десяти лет жизни за границей.

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Как пишет источник, таких пассажиров тщательно проверяют с помощью отпечатков пальцев, содержимого телефона, баз и бесед под видеозапись. Процесс занимает более пяти часов.

Пограничники досматривают граждан с Ближнего Востока так же тщательно. Кроме того, им часто отказывают во въезде. Не пускают в страну и россиян с двойным гражданством, которые возмущаются длительными процедурами на погранконтроле.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что наиболее вероятным сценарием развития конфликта Израиля и Ирана является его постепенное затухание к началу июля. Он подчеркнул, что, сколько бы ни было ракет у сторон, их запасы не бесконечны.

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