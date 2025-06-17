Назван наиболее вероятный сценарий развития конфликта Израиля и Ирана

Политолог Перенджиев допустил затухание конфликта Израиля и Ирана в июле

Наиболее вероятным сценарием развития конфликта Израиля и Ирана является его постепенное затухание к началу июля, заявил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

«Все же есть надежда, что постепенно конфликт будет затухать. Это вопрос военно-технический, ведь государства находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга, и противостояние в итоге сводится к ракетным ударам и атакам беспилотниками. И, конечно, с ведением диверсионной деятельности, но здесь, конечно, больше действует Израиль. По крайней мере, пока», — сказал военный эксперт.

Перенджиев подчеркнул, что сколько бы ни было ракет у сторон, их запасы не бесконечны, потому сценарий затухания конфликта возможен, в частности, по этой причине. Нанесение артиллерийских ударов, как он объяснил, практически невозможно ввиду больших расстояний между государствами.

«Затухание противостояния может произойти не раньше начала июля. Это самый оптимистичный вариант. Есть более негативный сценарий — если страны Запада начнут активно помогать Израилю, конфликт может затянуться», — добавил Перенджиев.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ночных ударов ликвидировала начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани. Отмечается, что Шадмани являлся самым высокопоставленным военным командиром и ближайшим соратником верховного лидера Ирана Али Хаменеи.