19-летняя невеста Лепса одной фразой ответила на критику романа с певцом

Аврора Киба отказалась комментировать роман с певцом Григорием Лепсом

Невеста народного артиста России Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба резко ответила на критику романа с 62-летним певцом. Ее слова прозвучали в шоу «Мастер игры».

В новом выпуске девушка в очередной раз столкнулась с вопросами о заметной разнице в возрасте с ее женихом. Интерес к теме выразил исполнитель Филипп Киркоров, призвавший Кибу высказаться, не стыдно ли ей быть в отношениях с мужчиной на 40 лет старше.

«Мое тело — мое дело», — отреагировала невеста Лепса.

Ранее Киба опубликовала видео с артистом и сделала заявление об отношениях. Девушка сопроводила пост подписью о «самой счастливой жене».