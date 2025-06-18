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11:19, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Apple оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал Apple на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: View Apart / Shutterstock / Fotodom  

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на миллионы рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Уточнялось, что Apple не удалила со своих платформ запрещенную информацию. О каком именно контенте идет речь, не уточняется.

Российский суд назначил корпорации административный штраф три миллиона рублей.

Ранее Apple впервые оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). С компании взыскали 7,5 миллиона рублей. Сообщалось, что судебные заседания проходили в закрытом режиме.

В ноябре 2024 года компанию также оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент. Apple обязали выплатить 3,6 миллиона рублей.

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