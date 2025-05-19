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17:35, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Apple впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду

Apple оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Таганский суд Москвы оштрафовал корпорацию Apple за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на 7,5 млн рублей по трем протоколам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Компанию Apple Distribution International обвинили в нарушении части 3 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета».

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. Отмечается, что в понедельник суд рассмотрит еще несколько подобных протоколов в отношении компании.

В апреле 2025 года на Таганский суд Москвы получил протокол, составленный на корпорацию Apple за пропаганду ЛГБТ. Что именно послужило причиной для составления административного протокола, точно не было известно.

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