Данные о сборе средств семьям погибших сотрудников московского аэродрома оказались фейком

Данные о сборе средств семьям погибших сотрудников Чкаловского не подтвердились

Распространившееся в сети сообщение о сборе средств для семей погибших сотрудников аэродрома Чкаловский под Москвой оказалось фейком.

В постах утверждалось, что сбор средств организовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. К публикациям прикреплен якобы скриншот новости крупного российского СМИ.

На сайте издания, указанного в скриншоте, такой публикации нет. Кроме того, фейковая новость значительно отличается от представленных на сайте по стилю оформления и написания. Например, формат подачи новостей не предполагает такие эмоциональные обороты, как: «Принять участие может каждый. В трудный час мы вместе». К тому же правильно называть аэродром не Чкаловское, а Чкаловский. Наконец, злоумышленники часто используют фоторедакторы, чтобы выдавать ложную информацию за материалы известных источников.

Губернатор не делал подобных заявлений, на его официальных страницах также не размещено публикаций о сборе средств. Эти данные опровергли и в пресс-службе правительства региона. Там рассказали, что скрин фейковой новости якобы о сборе средств семьям погибших рассылается злоумышленниками по мессенджерам. Россиян предупредили, что откликнувшимся следом присылают ссылку на вредоносный сайт, и призвали быть предельно осторожными, доверять только проверенным каналам информации.

Информация о сборе средств для семей погибших сотрудников аэродрома Чкаловский не получила широкого распространения в российских СМИ. LipetskMedia, «Вести Липецк», «360» опубликовали материалы с опровержением этих сведений.

Данные о том, что губернатор Липецкой области сообщил о сборе средств для семей погибших сотрудников московского аэродрома, являются недостоверными, о чем заявили в пресс-службе правительства. Кроме того, скриншот новости крупного российского СМИ также является фейковым — такой публикации на сайте издания не существует.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».