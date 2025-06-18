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23:26, 18 июня 2025Мир

Дуров рассказал о сообщении от Макрона в Telegram

Дуров раскритиковал Макрона и заявил о полученном от него сообщении в Telegram
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: lukomore.org / Globallookpress.com

Франция становится все слабее из-за политики президента Эммануэля Макрона, потому что в стране не поощряется конкуренция «между идеями, бизнесом и политиками», в результате чего происходит «утечка мозгов», заявил в интервью основатель Telegram Павел Дуров.

Предприниматель рассказал, что долгое время Макрон мог присылать ему в мессенджере сообщения на разные темы. «Последний раз это было в тот день, когда я высказался о выборах в Румынии... Он прислал мне сообщение. Я не ответил», — поделился Дуров.

В мае основатель Telegram обвинил Францию в том, что она попыталась повлиять на результаты президентских выборов в Румынии. По его словам, глава французской разведки Николя Лернер потребовал заблокировать ресурсы консервативных румынских политиков, однако предприниматель отказался это сделать.

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