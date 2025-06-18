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10:46, 18 июня 2025Силовые структуры

Экс-зампредседателя Заксобрания Запорожской области нашел бомбу под машиной дочери

В Запорожской области экс-зампред Заксобрания Пастушенко нашел бомбу под машиной
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Запорожской области бывший заместитель председателя Законодательного собрания региона Николай Пастушенко нашел самодельное взрывное устройство (СВУ) под машиной дочери. Об этом сообщает Baza.

Это произошло 16 июня в гаражном кооперативе в Днепрорудном. По данным издания, бомба была под водительским сидением в машине дочери Пастушенко. Экспертиза показала, что СВУ состояло из 500 граммов взрывчатого вещества, обмотанного скотчем. При этом поражающих элементов в устройстве не было.

В период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года Пастушенко был главой военно-гражданской администрации Днепрорудного, а затем стал первым зампредом Заксобрания региона. В феврале 2025 года он ушел со своей должности.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы 64-летнюю жительницу Запорожской области, которая подложила бомбу под военный грузовик.

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