Экс-зампредседателя Заксобрания Запорожской области нашел бомбу под машиной дочери

В Запорожской области бывший заместитель председателя Законодательного собрания региона Николай Пастушенко нашел самодельное взрывное устройство (СВУ) под машиной дочери. Об этом сообщает Baza.
Это произошло 16 июня в гаражном кооперативе в Днепрорудном. По данным издания, бомба была под водительским сидением в машине дочери Пастушенко. Экспертиза показала, что СВУ состояло из 500 граммов взрывчатого вещества, обмотанного скотчем. При этом поражающих элементов в устройстве не было.
В период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года Пастушенко был главой военно-гражданской администрации Днепрорудного, а затем стал первым зампредом Заксобрания региона. В феврале 2025 года он ушел со своей должности.
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