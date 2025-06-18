Guardian: Европа может отправить войска НАТО на Украину без США

Европа должна взять под контроль НАТО и действовать без помощи США, в том числе в вопросах помощи Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В материале подчеркивается, что европейским государствам, состоящим в НАТО, необходимо учитывать, что стратегия Соединенных Штатов меняется в сторону противодействия Китаю. The Guardian отмечает, что лидерам стран нужно использовать альянс в собственных целях, взяв контроль над ним.

В противном же случае Европе придется действовать без США, в частности, в вопросе военной помощи Украине. По мнению издания, этот момент может наступить скоро, если на Украине наступит перемирие. Тогда, отмечается в статье, европейские страны либо отправят войска на территорию Украины, либо будут оказывать военную поддержку Киеву с территории НАТО, сделав это без участия Соединенных Штатов.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Он уточнил, то его стоимость составит свыше двух миллиардов долларов.