Дуров рассказал о сообщении Макрона после заявления о румынских выборах

Дуров заявил, что проигнорировал сообщение от президента Франции Макрона

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что проигнорировал сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Le Point.

Как отметил бизнесмен, у Макрона был его личный номер. Дуров указал, что после заявления о румынских выборах Макрон написал ему. «Я ему не ответил», — поделился миллиардер.

В мае Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от консервативных сил Румынии к нему обратился директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер.

Макрон в 2018 году предлагал сооснователю Telegram перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, но тот отказался.