Мужчина пришел в IKEA за лампой и случайно разрушил чужие отношения

Пользователь Reddit с ником Sassquatchhh2 пожаловался на мучающую его три года совесть из-за инцидента, случившегося в одном из магазинов IKEA. По его мнению, тогда он мог стать причиной разрушенных отношений.

«Я отправился в IKEA в воскресенье днем, в пик хаоса. Мне нужна была обычная настольная лампа, но IKEA — она и есть IKEA, и в итоге я бродил там, как в Нарнии. Я был в кухонном отделе, когда услышал, как пара спорит о том, какие тарелки им купить. Это был не просто обмен фразами, вроде: "Мне эта нравится больше»", а полноценный кризис в отношениях, замаскированный под покупку посуды», — рассказал пользователь.

При этом спорящий со своей избранницей парень утверждал, что они всегда делают только то, чего хочет она. Та в свою очередь упрекала спутника в том, что он вообще не способен принимать никаких решений и никогда этого не делает. В этот момент автор темы заметил в стоящей неподалеку тележке именно такую лампу, какую он и хотел. Подойдя к спорящим, он уточнил, не знают ли они, чья это тележка и в каком отделе ее владелец мог взять лампу.

«Но, судя по всему, эта тележка принадлежала паре. Парень резко ответил: "Я не знаю, просто забирайте ее!" и помчался прочь. Девушка посмотрела на меня и спросила: "Серьезно?", а затем последовала за своим спутником, бормоча что-то вроде: "Даже чертовы тарелки нельзя купить без драмы". Я чувствовал себя как второстепенный персонаж, который только что произнес реплику, разрушившую весь сюжет. Я ушел с лампой, чувствуя, что спровоцировал разрыв», — признался Sassquatchhh2.

С тех пор он задается вопросами о том, помирилась ли эта пара на парковке или же девушка метнула тарелку в своего молодого человека.

Ранее другая пользовательница Reddit попросила советов у сообщества из-за ее проблемы в отношениях. По ее словам, половой член ее избранника мал как в длину, так и в ширину, однако партнер ей нравится и уважительно и нежно обращается с ней в постели, хотя до проникающего секса дело пока не дошло.