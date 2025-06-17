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05:01, 17 июня 2025Забота о себе

Партнерше мужчины с микропенисом дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AlessandroBiascioli / Shutterstock / Fotodom

Партнерша мужчины с микропенисом попросила совета у подписчиков форума Reddit. В одном из сообществ, посвященных отношениям, 23-летняя женщина опубликовала пост о своей проблеме.

По словам девушки, член избранника мал как в длину, так и в ширину, однако партнер ей нравится и уважительно и нежно обращается с ней в постели, хотя до проникающего секса дело пока не дошло. «Но как я могу удовлетворить его? Сможет ли он удовлетворить меня?» — задалась вопросом она.

В ответ автора поста призвали обратить внимание на оральный секс.

У него может быть член длиной пять сантиметров, а язык — 20 сантиметров

AlternativeRound2659пользовательница Reddit

Кроме того, девушке посоветовали экспериментировать с позами.

Мне никогда не нравилась "обратная наездница", пока не появился он, а потом поза сразу стала моей любимой. Никаких жалоб. 10/10

gingerconfettiпользовательница Reddit
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Наконец, один из пользователей-мужчин, испытывающий проблемы с эрекцией, порекомендовал использовать секс-игрушки.

Игрушки — ваши лучшие друзья. И если он может орально и вручную удовлетворить вас, проблему можно игнорировать

Ok-Cucumber9187пользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили на Reddit сексуальные опыты, которые, на их взгляд, не заслуживают повторения. Один из авторов комментариев призвал не продолжать заниматься сексом с презервативом после эякуляции.

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