Партнерше мужчины с микропенисом дали совет

Партнерша мужчины с микропенисом попросила совета у подписчиков форума Reddit. В одном из сообществ, посвященных отношениям, 23-летняя женщина опубликовала пост о своей проблеме.

По словам девушки, член избранника мал как в длину, так и в ширину, однако партнер ей нравится и уважительно и нежно обращается с ней в постели, хотя до проникающего секса дело пока не дошло. «Но как я могу удовлетворить его? Сможет ли он удовлетворить меня?» — задалась вопросом она.

В ответ автора поста призвали обратить внимание на оральный секс.

У него может быть член длиной пять сантиметров, а язык — 20 сантиметров AlternativeRound2659 пользовательница Reddit

Кроме того, девушке посоветовали экспериментировать с позами.

Мне никогда не нравилась "обратная наездница", пока не появился он, а потом поза сразу стала моей любимой. Никаких жалоб. 10/10 gingerconfetti пользовательница Reddit

Наконец, один из пользователей-мужчин, испытывающий проблемы с эрекцией, порекомендовал использовать секс-игрушки.

Игрушки — ваши лучшие друзья. И если он может орально и вручную удовлетворить вас, проблему можно игнорировать Ok-Cucumber9187 пользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили на Reddit сексуальные опыты, которые, на их взгляд, не заслуживают повторения. Один из авторов комментариев призвал не продолжать заниматься сексом с презервативом после эякуляции.