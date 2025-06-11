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07:01, 11 июня 2025Забота о себе

Мужчины перечислили незаслуживающие повторения сексуальные опыты

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Мужчины перечислили сексуальные опыты, которые, на их взгляд, не заслуживают повторения. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из авторов комментариев призвал не продолжать заниматься сексом с презервативом после эякуляции.

Не позволяйте женщине сверху продолжать кататься на вас. Потому что эрекция спадет, презерватив сползет, а ваша сперма расплескается по всей ее вагине. Весь смысл презерватива теряется

Jizzmachine8000пользователь Reddit

Другой мужчина порекомендовал следить за чистотой рук.

Я нарезал острый перец кубиками, забыл тщательно помыть руки, а через пару часов помастурбировал. Теперь я одержимо чищу руки после приготовления еды

CurablyIgnorantпользователь Reddit
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Еще один пользователь посоветовал не повторять сюжет из порно и не обмазывать себя и партнершу взбитыми сливками.

Кажется забавным, пока не понимаешь, что до конца акта будешь чувствовать запах теплого молока

guitarnowskiпользователь Reddit

Ранее мужчины вспомнили о секс-партнершах, выбор которых до сих пор кажется им неожиданным. Некоторые пользователи рассказали, что занимались сексом как будто назло бывшим партнершам.

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