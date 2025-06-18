На ПМЭФ показали наградной лист отца Путина и сведения о ранении под Ленинградом

На ПМЭФ показали наградной лист отца президента РФ Владимира Путина

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали наградной лист отца президента России Владимира Путина — Владимира Спиридоновича Путина. Фотографии опубликовало издание Daily Storm в Telegram.

Из представленных посетителям форума документов следует, что отец российского лидера был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». Также там содержатся сведения о ранении, полученном Путиным-старшим на Ленинградском фронте.

В наградном листе есть отметка и о партийности отца президента России. Там указано, что он состоял во Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) с 1941 года.

Ранее президент России рассказал о приобретенной им рабочей специальности. «Я плотник четвертого разряда. Знаю, как окна строить, не беспокойтесь», — сказал глава государства.